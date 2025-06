Titelverdediger Sinner al vroeg uitgeschakeld op gras Halle

HALLE (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner is al in de tweede ronde van het grastoernooi in het Duitse Halle uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld liet zich verrassen door de Kazach Alexander Boeblik. Hij ging na ruim twee uur spelen in drie sets onderuit: 6-3 3-6 4-6.

Sinner was titelverdediger in Halle. Hij leed pas zijn derde nederlaag van dit jaar. De Italiaan verloor eerder de finale van Roland Garros en de finale van de masters in Rome, beide keren van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Alcaraz ontsnapte in het grastoernooi van Queen's aan uitschakeling in de achtste finales. De nummer 2 van de wereld won de eerste set van zijn landgenoot Jaume Munar, maar moest vervolgens de nodige breaks toestaan in de volgende twee bedrijven. Hij verloor de tweede set in een tiebreak, kwam in de derde met 4-2 achter, maar wist toch de partij nog naar zijn hand te zetten: 6-4 6-7 (7) 7-5.