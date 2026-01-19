Handballers lijden dure nederlaag tegen Kroatië op EK

MALMÖ (ANP) - De Nederlandse handballers hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap verloren. De mannen van bondscoach Staffan Olsson bogen in het Zweedse Malmö met 35-29 voor Kroatië. De nederlaag heeft grote gevolgen, want de ploeg is zo goed als zeker uitgeschakeld voor een plek in de tweede groepsfase.

Nederland verloor zaterdag al van vijfvoudig Europees kampioen Zweden (31-36) en trof ook in Kroatië een grootmacht in het Europese handbal. De ploeg veroverde een jaar geleden zilver op het WK en bezit ook al drie zilveren en drie bronzen EK-medailles.

Luc Steins was de beste man aan Nederlandse zijde. Hij bleef de ploeg onvermoeibaar aanjagen en scoorde ook nog eens vier keer. Topscorer was Rutger ten Velde met acht treffers.

Georgië

Nederland opende energiek met een getergde Steins. De spelbepaler wilde wat goedmaken na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Zweden. Mede door drie doelpunten van hem leidde Oranje na tien minuten met 6-5. Kroatië kwam halverwege de eerste helft beter in zijn spel en nam het initiatief over. Na twintig minuten leidden de Kroaten met 11-8. Tegenvaller voor Nederland was het uitvallen van Dani Baijens met een enkelblessure. Invaller Ivar Stavast bewees zijn waarde in het slot van de eerste helft, waardoor de achterstand niet verder opliep en het 15-13 voor Kroatië stond bij rust.

In de tweede helft brachten Bobby Schagen en Lars Kooij Nederland op gelijke hoogte (15-15) en vanaf dat moment ontstond er een hard gevecht tussen twee ploegen die amper voor elkaar onderdeden. Steins bleef aanjagen en met name Ten Velde nam de doelpunten voor zijn rekening. In de laatste tien minuten vloeiden echter de krachten weg bij Oranje en wist het ervaren Kroatië weer een voorsprong op te bouwen (28-25), mede dankzij topschutter Ivan Martinovic. Het verschil liep zelfs op naar zes doelpunten bij het eindsignaal.

Als Zweden later maandag wint van Georgië, eindigt het EK voor Nederland definitief na woensdag, als het nog tegen Georgië speelt.