ICC bereidt zich voor op meer sancties VS, gestopt met Microsoft

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bereidt zich voor op mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Daarom gebruikt het bijvoorbeeld niet langer de software van het Amerikaanse Microsoft maar die van openDesk uit Duitsland, aldus de Financial Times (FT).

Plaatsvervangend hoofdaanklager Nazhat Shameem Khan zei tegen de krant dat het hof werkt aan een "buffer" tegen de gevolgen van sancties. Het hof heeft het afgelopen jaar systemen aangepast, bijvoorbeeld de software, en noodoplossingen gevonden voor zorgverzekeringen en bankzaken, aldus Khan.

Volgens de FT heeft het hof personeel maanden van tevoren uitbetaald om problemen met de salarisadministratie te beperken. De Verenigde Staten, die geen partij zijn bij het ICC, hebben dertien medewerkers persoonlijke sancties opgelegd, onder wie Khan en meerdere rechters.

Persbureau Reuters berichtte deze week dat de Amerikaanse regering nieuwe sancties aan het voorbereiden is en deze binnenkort zal aankondigen.