ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ICC bereidt zich voor op meer sancties VS, gestopt met Microsoft

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:55
anp250926143 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bereidt zich voor op mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Daarom gebruikt het bijvoorbeeld niet langer de software van het Amerikaanse Microsoft maar die van openDesk uit Duitsland, aldus de Financial Times (FT).
Plaatsvervangend hoofdaanklager Nazhat Shameem Khan zei tegen de krant dat het hof werkt aan een "buffer" tegen de gevolgen van sancties. Het hof heeft het afgelopen jaar systemen aangepast, bijvoorbeeld de software, en noodoplossingen gevonden voor zorgverzekeringen en bankzaken, aldus Khan.
Volgens de FT heeft het hof personeel maanden van tevoren uitbetaald om problemen met de salarisadministratie te beperken. De Verenigde Staten, die geen partij zijn bij het ICC, hebben dertien medewerkers persoonlijke sancties opgelegd, onder wie Khan en meerdere rechters.
Persbureau Reuters berichtte deze week dat de Amerikaanse regering nieuwe sancties aan het voorbereiden is en deze binnenkort zal aankondigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

consumentenbond basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder1685426948

Werk je bij een supermarkt, kledingwinkel of bank? Je personeelskorting tot €500 per jaar is straks niet meer belastingvrij

stille ramp gaande voor zzpers in de cultuursector1593054506

Net gestart als zzp'er? Je startersaftrek zakt van €2.123 naar €10, zonder compensatie

184262569_m

Manifesteren, positief denken: het klinkt mooi maar er is een groot probleem

het-beruchte-epc-lampje

Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

header-elektrische-auto-keuring

Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

Loading