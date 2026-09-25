Een bosje bloemen voor een verjaardag, een kamerplant voor een collega, een rouwstuk voor een uitvaart: per 1 januari 2028 worden al die aankopen in één klap ruim 11 procent duurder. Het kabinet wil de btw op sierteeltproducten verhogen van 9 naar 21 procent. De maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2027, maar bleef in de stroom aan Prinsjesdag-nieuws grotendeels onder de radar. Terwijl vrijwel ieder huishouden bloemen koopt, van verjaardagen tot begrafenissen tot het wekelijkse bosje voor op tafel.

Van 9 naar 21 procent: de belasting meer dan verdubbelt

Sierteeltproducten, zoals bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten, vallen nu onder het 9%-tarief. Het kabinet wil dat verlaagde tarief afschaffen. De afschaffing gaat naar verwachting in op 1 januari 2028. Daarna geldt het standaardtarief van 21 procent. Het btw-bedrag op je bloemen meer dan verdubbelt dus: van 9 naar 21 procent.

Voor jou als koper werkt dat als volgt door. Een boeket dat nu €15 kost, bevat op dit moment €1,24 aan btw. Na de verhoging loopt dat btw-bedrag op naar €2,62. De nieuwe prijs bij volledige doorberekening: €16,65. Dat is 11 procent meer voor precies dezelfde bloemen. De ingangsdatum is nog niet definitief: eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen.

De btw op je bloemen meer dan verdubbelt. Op de prijs aan de kassa is het effect ruim 11 procent.

Vier aankopen doorgerekend

Het kabinet verwacht met de afschaffing van het verlaagde btw-tarief jaarlijks 328 miljoen euro extra belastinginkomsten te genereren. De extra btw wordt naar verwachting grotendeels doorberekend aan de consument, want de marges zijn krap. Bloemist Johan Hessing vertelde EenVandaag: "Dat is gewoon heel hard. Dan is het nog maar de vraag of we het willen doorrekenen aan klanten." Hieronder vier veelvoorkomende aankopen, doorgerekend met het prijseffect van 11 procent.

Bosje tulpen op de markt (nu €5): wordt €5,55, je betaalt €0,55 extra.

Boeket bij de bloemist (nu €15): wordt €16,65, je betaalt €1,65 extra.

Rouwstuk (nu €250): wordt circa €277,50, je betaalt €27,50 extra.

Elke week een bosje voor op tafel (nu €7,50 per week): kost je op jaarbasis €43 extra.

Wie elke week een bosje bloemen meeneemt, betaalt in 2028 ruim €43 per jaar extra.

De meeste Nederlanders gaan minder kopen

Uit het Hart van Nederland Panel bleek dat 63 procent van de Nederlanders bij een btw-verhoging op bloemen wil besparen. 26 procent zou minder vaak een bos kopen, 21 procent kiest dan vooral voor goedkopere bloemen en 16 procent zegt bij een direct doorberekende btw-verhoging helemaal te stoppen met bloemen kopen. Slechts 31 procent is van plan evenveel bloemen te blijven kopen en de hogere prijs voor lief te nemen.

Bloemist Johan Hessing van Flowers & More in Hilversum zit al 59 jaar in het vak. Hij verwacht dat door de plannen van het kabinet de boeketten meer dan 10 procent duurder gaan worden. Hij is bang voor de toekomst van de bloemist in het straatbeeld: collega-bloemisten zeggen volgens hem dat ze ermee gaan stoppen. Ook Marco Maasse, algemeen directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), vreest voor de effecten van de btw-verhoging. De brancheorganisatie waarschuwt voor "de doodsteek voor de bloemist".

De schatkist vangt waarschijnlijk minder dan verwacht

Het kabinet rekent met 328 miljoen euro extra per jaar, maar meerdere onderzoeken wijzen op veel lagere bedragen. De geraamde opbrengst ligt aanzienlijk hoger dan empirisch onderbouwde schattingen van Wageningen Economic Research, die uitkomt op 159 miljoen euro, doordat negatieve gedragseffecten niet of onvoldoende zijn meegenomen. Onderzoeksbureau Decisio kwam in een recentere studie zelfs uit op ruim 100 miljoen euro. De omzetdaling in de directe sierteeltketen wordt geschat op 546 tot 627 miljoen euro, oplopend tot 674 tot 830 miljoen euro inclusief sectoren als transport en verpakkingen. De werkgelegenheid zou met 2.280 tot 2.820 banen teruglopen.

In Spanje werd in 2012 het verlaagde btw-tarief op sierteelt verhoogd van 8 naar 21 procent. Tussen 2012 en 2014 daalde de omzet in de keten met ruim 25 procent en ging 23 procent van de bloemisten failliet. In 2015 besloot de Spaanse overheid het verlaagde tarief opnieuw in te voeren.

In Spanje ging 23 procent van de bloemisten failliet na een vergelijkbare btw-verhoging. De maatregel werd na drie jaar teruggedraaid.

De btw-verhoging op bloemen is overigens niet de enige maatregel uit het Belastingplan 2027 die dagelijkse kosten raakt. Eerder schreven we over wat de plannen betekenen voor je biertje (Je biertje wordt vanaf 2027 elk jaar automatisch duurder: wat de accijnsindexatie jou per rondje kost) en voor gepensioneerden (Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je).

Wat je nu kunt doen

De btw-verhoging gaat pas in per 1 januari 2028. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

Ben je van plan een tuin aan te leggen of een grote partij planten te kopen? Overweeg dat voor 1 januari 2028 te doen, zolang het lage tarief nog geldt.

Vergelijk prijzen bij bloemist, tuincentrum en supermarkt. De prijsverschillen waren er al, maar worden door de btw-verhoging niet kleiner.

Houd er rekening mee dat ook bloembollen en boomkwekerijproducten onder de verhoging vallen. Niet alleen snijbloemen worden duurder.

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