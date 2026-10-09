ICC over Nobelprijs: erkenning is in deze tijd belangrijk

DEN HAAG (ANP/AFP) - De Nobelprijs voor de Vrede die is toegekend aan Navanethem Pillay, oud-rechter van het Internationaal Strafhof (ICC), is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat stelt ICC-voorzitter Tomoko Akane in een verklaring.

"In een tijd waarin de internationale rechtsorde en de rechtsstaat voor ingrijpende uitdagingen staan, is deze erkenning van bijzondere betekenis", aldus de Japanse rechter. Zij spreekt van een "belangrijke erkenning van de vitale rol die internationale rechtspraak speelt als hoeksteen van blijvende vrede".

De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof in Den Haag "steen voor steen" af te breken. Het land heeft ICC-topfiguren sancties opgelegd en dreigt met sancties tegen het hof als geheel, wat enorme operationele problemen zou veroorzaken. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen.

Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het ICC.