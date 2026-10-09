ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ICC over Nobelprijs: erkenning is in deze tijd belangrijk

Samenleving
door anp
anp091026122 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP/AFP) - De Nobelprijs voor de Vrede die is toegekend aan Navanethem Pillay, oud-rechter van het Internationaal Strafhof (ICC), is extra belangrijk gezien de huidige aanvallen op het internationaal recht. Dat stelt ICC-voorzitter Tomoko Akane in een verklaring.
"In een tijd waarin de internationale rechtsorde en de rechtsstaat voor ingrijpende uitdagingen staan, is deze erkenning van bijzondere betekenis", aldus de Japanse rechter. Zij spreekt van een "belangrijke erkenning van de vitale rol die internationale rechtspraak speelt als hoeksteen van blijvende vrede".
De Verenigde Staten hebben gedreigd het hof in Den Haag "steen voor steen" af te breken. Het land heeft ICC-topfiguren sancties opgelegd en dreigt met sancties tegen het hof als geheel, wat enorme operationele problemen zou veroorzaken. Washington zou op het punt staan nieuwe strafmaatregelen af te kondigen.
Pillay was tussen 2003 en 2012 rechter bij het ICC.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

shutterstock_2833851525

Maar 30 dagen per jaar in je vakantiehuis? Dit kan het je in 2027 per dag koste

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Hybride warmtepomp nog dit jaar? Deze ene vraag stel je de installateur vóór je tekent

gandr-collage (2)

Je hoort je kleinkind, maar het is een oplichter: zo werkt de nieuwe AI-truc

Loading