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EU haalt Panama en Vietnam van zwarte lijst belastingparadijzen

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft Panama en Vietnam vrijdag van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Ze hebben volgens de EU vooruitgang geboekt rond de naleving van internationale normen voor goed fiscaal bestuur.
Panama stond sinds februari 2020 op de lijst, maar het land heeft inmiddels zijn "schadelijke regeling voor de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bronnen hervormd", verklaren de EU-landen. Daarnaast heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het land een nieuwe beoordeling gegeven over de naleving van de internationale normen voor het verstrekken van belastinginformatie als daarom wordt gevraagd.
Vietnam kwam afgelopen februari op de lijst, nadat uit een beoordeling van de OESO was gebleken dat het land niet voldeed aan de eisen van dezelfde normen. Na een reeks hervormingen kreeg ook Vietnam een nieuwe beoordeling, aldus de EU-landen.
De zwarte lijst werd in 2017 opgesteld na een reeks schandalen, mede onthuld door de zogenoemde Panama Papers.
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