NS: Zeeland en Noord-Brabant beter verbonden, HSL nog kwetsbaar

UTRECHT (ANP) - In de NS-dienstregeling van 2026 wordt de eerste trein van de dag op een aantal plekken vervroegd en de laatste trein van de dag verlaat. De hogesnelheidslijn (HSL) blijft "kwetsbaar" en in januari en februari zorgen werkzaamheden voor veel impact rond Schiphol, Den Haag en Haarlem. Dat meldt de NS over de nieuwe regeling, die op zondag 14 december ingaat.

Op sommige trajecten rijden meer treinen en voor verschillende treinen veranderen de vertrek- en aankomsttijden. In 2026 rijdt dagelijks een extra Eurostar-trein tussen Amsterdam en Londen. Zeeland wordt beter bereikbaar en beter verbonden met Noord-Brabant. Voor reizigers van en naar Zeeland gaat er eens per uur rechtstreeks een trein tussen Vlissingen en Breda, Tilburg en verder rijden.

Volgens NS zijn er veel meer "impactvolle verstoringen" aan de infrastructuur, bijvoorbeeld door seinstoringen en uitloop van werkzaamheden. ProRail voldoet in 2025 niet aan prestatieafspraken, omdat er te veel storingen plaatsvonden.