ICE: agenten logen mogelijk onder ede over neerschieten migrant

door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 23:02
anp130226245 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Waarnemend directeur Todd Lyons van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft gezegd dat twee ICE-agenten onder ede "onwaarheden" lijken te hebben verkondigd over het neerschieten van een migrant in de staat Minnesota. De agenten wachten mogelijk federale aanklachten voor hun daden, aldus Lyons.
"Vandaag heeft een gezamenlijk onderzoek van ICE en het ministerie van Justitie naar videobeelden uitgewezen dat de onder ede afgelegde verklaringen van twee verschillende agenten onwaarheden lijken te bevatten," aldus Lyons. "Beide agenten zijn per direct op non-actief gesteld in afwachting van een grondig intern onderzoek."
De agenten hadden beweerd dat de migrant, die in zijn been werd geraakt, een agent had aangevallen met een bezem, aldus ABC News.
Een dag voor Lyons' verklaring had justitie de aanklachten tegen de immigrant Julio Cesar Sosa-Celis ingetrokken, evenals een aanklacht tegen een andere man die een federale agent zou hebben aangevallen.
