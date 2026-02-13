ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Topfavoriet Malinin faalt in dramatische finale kunstrijden

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 23:46
anp130226247 1
MILAAN (ANP) - De finale van het kunstschaatsen bij de mannen op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina kende een dramatische ontknoping. De Amerikaanse topfavoriet Ilia Malinin bezweek in de vrije kür onder de druk en kwam enkele keren ten val. Hij zakte door een lage waardering van de jury van de eerste naar de achtste plaats.
De Kazach Michail Sjaidorov profiteerde van het mislukte optreden van tweevoudig wereldkampioen Malinin. Hij werkte een foutloze kür af en kreeg de hoogste score, die hem ook de gouden medaille opleverde. Het zilver en brons waren voor Japanners, respectievelijk Yuma Kagiyama en Shun Sato.
Malinin leidde de competitie na de korte kür en begon met bravoure aan zijn vrije oefening, waarin hij voor het eerst in de olympische geschiedenis een viervoudige axel wilde laten zien. Hij landde niet goed en ging later onderuit na een viervoudige lutz.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

Loading