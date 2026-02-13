Topfavoriet Malinin faalt in dramatische finale kunstrijden

MILAAN (ANP) - De finale van het kunstschaatsen bij de mannen op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina kende een dramatische ontknoping. De Amerikaanse topfavoriet Ilia Malinin bezweek in de vrije kür onder de druk en kwam enkele keren ten val. Hij zakte door een lage waardering van de jury van de eerste naar de achtste plaats.

De Kazach Michail Sjaidorov profiteerde van het mislukte optreden van tweevoudig wereldkampioen Malinin. Hij werkte een foutloze kür af en kreeg de hoogste score, die hem ook de gouden medaille opleverde. Het zilver en brons waren voor Japanners, respectievelijk Yuma Kagiyama en Shun Sato.

Malinin leidde de competitie na de korte kür en begon met bravoure aan zijn vrije oefening, waarin hij voor het eerst in de olympische geschiedenis een viervoudige axel wilde laten zien. Hij landde niet goed en ging later onderuit na een viervoudige lutz.