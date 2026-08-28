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ICE bestelt 6000 stroomschokhandschoenen ondanks kritiek

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 3:49
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Met de bestelling is 16,7 miljoen dollar (14,2 miljoen euro) gemoeid. Mensenrechtenorganisaties hadden eerder hun zorgen geuit over de aanschaf.
ICE heeft zonder aanbesteding een contract gesloten met het Amerikaanse bedrijf Compliant Technologies, blijkt uit een melding in een overheidsdatabase. De handschoenen kunnen pijnlijke elektrische schokken geven en zijn bedoeld om het vermogen van een persoon om te reageren tijdelijk te verstoren.
De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU waarschuwt dat agenten hiermee onopvallend ernstige pijn kunnen veroorzaken. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waaronder ICE valt, noemt de handschoenen juist een middel voor "afleiding en de-escalatie".
ICE speelt een belangrijke rol in het strengere immigratiebeleid van president Donald Trump. Het optreden van de dienst leidde de afgelopen tijd tot protesten en kritiek van mensenrechtenorganisaties.
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