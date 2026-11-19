DEN HAAG (ANP) - De behandeling van de Rohingya door Myanmar in de staat Rakhaing in 2017 komt neer op genocide. Dat oordeelt het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag donderdag. Negen rechters stemden voor, zes tegen. Het is voor het eerst dat het ICJ oordeelt dat een staat schuldig is aan genocide. Uiteindelijk duurde het zeven jaar voordat het hof tot een uitspraak kwam. Naar de zaak werd lang vooruitgekeken, ook omdat de uitspraak van het hoogste VN-hof mogelijk gevolgen heeft voor andere genocidevraagstukken.

Gambia verzocht het ICJ in 2019 een zaak te openen tegen Myanmar vanwege vermeende genocidale praktijken tegen de Rohingya. Elf andere landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, sloten zich later aan bij de zaak middels een zogenoemde declaratie van interventie. Myanmar heeft de aantijgingen altijd ontkend en stelt dat het individuen binnen de Rohingya aanpakte, en niet de minderheid als groepering.

Rohingya, een moslimminderheid, worden in Myanmar al jaren systematisch vervolgd. Honderdduizenden van hen raakten op drift toen de Myanmarese krijgsmacht in 2017 in Rakhaing een agressieve campagne tegen de Rohingya begon. Velen van hen verblijven in het nabijgelegen Bangladesh. Nog altijd zijn meer dan 1 miljoen Rohingya ontheemd in Zuid- en Zuidoost-Azië. Bij de verdrijving werd onder andere gemoord en verkracht.