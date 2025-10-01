Nederlandse autoverkoop lijkt aan inhaalslag bezig

BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's lijkt aan een inhaalslag bezig. In september werden er 4,4 procent meer op kenteken gezet dan een jaar terug. Over heel dit jaar tot nu toe lopen de verkopen nog 3 procent achter, komt naar voren uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

De branche telde in september 32.199 registraties. Bijna de helft betrof hybrides. Ook de volledig elektrische auto deed het relatief goed. De verkopen van Tesla zijn bijna gehalveerd vergeleken met een jaar eerder. Maar elektrische modellen van andere fabrikanten bleken gewild.

Ondanks alles was Tesla's Model Y vorige maand nog steeds het meest geregistreerde model. Ook de Kia Picanto en Skoda Elroq werden veel verkocht. De meest geregistreerde merken waren Toyota, Kia en Volkswagen.

Tesla

Het beeld is over de hele linie positiever voor de branche dan eerder dit jaar. In het eerste kwartaal vielen de autoverkopen nog dik 10 procent terug. Bezien over de eerste helft van het jaar was de afname al afgevlakt tot een kleine 6 procent. Nu ziet de sector tekenen van herstel richting het einde van het jaar.

"We zien dat de elektrische auto de eindsprint richting eind 2025 al heeft ingezet", zegt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. "Zakelijke rijders kunnen nog tot 1 januari 2026 gebruikmaken van de gunstige bijtelling van 17 procent voor EV's. Daarna betaal je het standaardtarief van 22 procent, net als bij benzine- of dieselauto's."

De verkopen van Tesla lijden al langer onder de ophef rond topman Elon Musk. Hij sneed als adviseur van Donald Trump fors in de overheidsuitgaven van de Verenigde Staten. Musk bemoeide zich ook met de politiek in Duitsland. Dit alles leidde verspreid over de wereld tot protesten en boycots.