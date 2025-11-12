Golfer Toorop derde Nederlander op Europese Tour

TARRAGONA (ANP) - Golfer Mike Toorop heeft een vaste speelkaart bemachtigd voor de Europese Tour. De Nederlander eindigde in het finaletoernooi van de kwalificaties (Q School) in het Spaanse Tarragona net aan in de top 20, wat nodig was voor een speelbewijs voor het hoogste niveau komend seizoen. Daan Huizing, Lars van Meijel en Wouter de Vries redden het niet.

Toorop eindigde na zes rondes met 410 slagen (18 onder par). De nummers 16 tot en met 20 hadden diezelfde score, waardoor de 26-jarige Nederlander zich geen extra misser had kunnen veroorloven.

Joost Luiten en Darius van Driel waren al zeker van een plek op de zogeheten DP World Tour. Dit jaar was ook Wil Besseling daar actief, maar zijn prestaties waren niet genoeg om zich op dat niveau te handhaven.