IDFA onderzoekt incident met Frits Barend in Theater Carré

AMSTERDAM (ANP) - De organisatie van het documentaire- en filmfestival IDFA onderzoekt een incident dat heeft plaatsgevonden op de openingsavond. Frits Barend bevestigt aan het ANP dat hij die donderdagavond betrokken was bij het incident in Theater Carré in Amsterdam.

Op beelden op sociale media is te zien dat een demonstrant in Carré pamfletten door de lucht gooide en zijn steun aan Palestina uitsprak. In het filmpje zegt een moderator na wat boegeroep dat het "oké" is wat de man doet en dat hij zijn mening mag uiten.

Barend, die uit een Joods gezin komt, zat naast de demonstrant. In het filmpje roept de demonstrant dat hij werd "aangevallen" door Barend, wat de tv-maker stellig ontkent. "Dat klopt niet, dat is schofterig. Ik kwam voor de film en zat naast hem. Hij wilde weglopen en moest bijna over me heen. Dat ging moeilijk. Hij heeft daar een enorm drama van gemaakt."

Ontkenning

Barend erkent wel dat hij wat heeft geroepen nadat de demonstrant zijn betoog had gehouden. "Toen ben ik gaan roepen: Free the hostages, if you do this in Gaza, you will be killed." Dat is eveneens terug te zien op de beelden die online zijn verschenen. Barend zegt ook dat hij na het incident met de directie van IDFA heeft gebeld.

IDFA heeft "een klacht" ontvangen over een incident op de openingsavond. "Wij nemen deze zaak zeer serieus en zijn momenteel bezig met een onderzoek", aldus een woordvoerster. Het is nog niet duidelijk hoelang het onderzoek van IDFA gaat duren. Bij de politie in Amsterdam is niets bekend over het incident.