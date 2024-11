Onderwijs gevluchte Oekraïense kinderen schiet tekort

STRAATSBURG (ANP) - Het onderwijs aan gevluchte Oekraïense kinderen in gastlanden schiet tekort. Te veel kinderen krijgen helemaal geen of slecht onderwijs, schrijft de Raad van Europa in een woensdag verschenen rapport. De mensenrechtenorganisatie van Europese landen vindt dat de tijdelijke oplossingen die gastlanden sinds de start van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begin 2022 hebben ingezet, moeten worden vervangen door een gedegen en structurele aanpak.

Taalbarrières, beperkte schoolcapaciteit en het moeilijk opsporen van kinderen die niet naar school gaan, zijn de grootste problemen die moeten worden opgelost, vindt de Raad van Europa. Volgens de organisatie ontberen miljoenen Oekraïense kinderen goed onderwijs.