Ieren: eis Nederland tot onderzoek Israël ook zonder meerderheid

BRUSSEL (ANP) - De Ierse staatsminister Neale Richmond vindt dat het door Nederland geëiste onderzoek naar Israël er ook zonder steun van een meerderheid van de EU moet komen. "Wij steunen absoluut het Nederlandse initiatief", zei Richmond voor het begin van een vergadering van de EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Minstens 14 van de 27 EU-landen moeten het verzoek van Veldkamp steunen om een onderzoek te laten instellen naar schending van de mensenrechten door Israël. Die meerderheid is er volgens de laatste berichten nog niet, al is Nederland wel goed op weg naar die meerderheid, zeggen hoge EU-diplomaten. Er wordt door Nederland tot op het laatst druk diplomatiek overleg over gevoerd.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht een "zeer, zeer harde discussie over Gaza". Ze kan niet voorspellen of er voldoende steun is voor het verzoek van Nederland.

Instellen onderzoek

In ieder geval Frankrijk, Spanje en Ierland staan achter het verzoek.

Kallas kan ook zelf besluiten om een dergelijk onderzoek in te stellen. Ze neemt dan het initiatief van Veldkamp over. Daar is geen meerderheid van de EU-lidstaten voor nodig.