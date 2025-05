Iraanse leider zegt weinig te verwachten van atoomoverleg met VS

TEHERAN (ANP/AFP) - De hoogste Iraanse leider Ali Khamenei heeft zich pessimistisch uitgelaten over de onderhandelingen met de VS over het nucleaire programma van zijn land. "We denken niet dat het tot iets zal leiden", zei de ayatollah tijdens een toespraak. Hij noemde het een "grote fout" om zijn land het recht te ontzeggen uranium te verrijken.

Khamenei verwees daarmee naar een belangrijk pijnpunt in de onderhandelingen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zei afgelopen weekend tegen ABC dat Iran geen uranium mag blijven verrijken. Hij sprak over een rode lijn. Iran, dat zegt kernenergie alleen voor civiele doeleinden te gebruiken, heeft juist volgehouden dat het onbespreekbaar is om het verrijken van uranium op te geven.

Uranium kan worden gebruikt bij het opwekken van energie, maar ook om kernwapens mee te maken. Dat laatste vereist wel hoogverrijkt uranium. De VS willen voorkomen dat de Iraniërs atoomwapens kunnen ontwikkelen.