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Ierse omroep: bommelding media heeft link met vliegtuigmeldingen

Samenleving
door anp
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DUBLIN (ANP) - In de bommelding die werd verstuurd naar Ierse media wordt een link gelegd naar de bommeldingen bij passagiersvliegtuigen in Europa. De Ierse omroep RTÉ meldt dat de afzender dit claimt in een mail. Meerdere gebouwen van Ierse media zijn ontruimd.
Irish Independent heeft de mail ook ontvangen en online gezet. Hierin claimt iemand Mikhail Andropov te heten en een van de leiders van een groep te zijn die bommeldingen doet in Europa. De afgelopen dagen hebben tientallen vluchten te maken gehad met dit soort dreigingen, ook op vrijdag. De herkomst van de mail kon niet worden geverifieerd.
Deze persoon schrijft "een nieuwe golf van aanvallen" voor te bereiden. Volgens experts kunnen de bommeldingen van individuen zijn of copycats, maar ook vallen onder een meer gecoördineerde hybride aanval. Er zijn tot nu toe geen explosieven gevonden na zo'n melding.
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