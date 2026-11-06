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Ook dreiging bij Britse omroep Sky

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse omroep Sky heeft vrijdag een bedreiging ontvangen, een paar uur nadat onder meer de Ierse omroep RTÉ een bommelding had binnengekregen. "Sky is een van de mediaorganisaties die een beveiligingsdreiging hebben ontvangen", meldt de omroep in Sky News.
Sky werkt naar eigen zeggen mee met de autoriteiten "om te zorgen dat onze mensen en werkzaamheden veilig blijven".
Vrijdag evacueerde RTÉ alle gebouwen in Dublin na een ontvangen e-mail. Daarnaast zijn de kantoren van Newstalk, Today FM, Virgin Media Television en Irish Independent ontruimd.
Volgens RTÉ is er een verband tussen deze bedreigingen en de meerdere bommeldingen die zijn gestuurd naar verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. Dat zou blijken uit de e-mail aan de omroep waarin de bommelding werd gedaan, meldde presentatrice Sarah McInerney op RTÉ Radio One.
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