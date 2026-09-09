Iets meer broeikasgassen uitgestoten in tweede kwartaal 2026

DEN HAAG (ANP) - De uitstoot van broeikasgassen was in het tweede kwartaal van 2026 iets hoger dan een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM op basis van voorlopige cijfers.

In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten in het tweede kwartaal. Een megaton (Mt) staat gelijk aan een miljard kilo. De uitstoot van broeikasgassen bestaat vooral uit CO2, maar ook gassen zoals methaan. In dezelfde periode in 2025 was dat een uitstoot van 31,4 megaton.

Het eerste kwartaal van dit jaar kromp de uitstoot van broeikasgassen nog met 5 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de elektriciteitssector minder steenkool gebruikte en er meer windenergie werd opgewekt. In het tweede kwartaal van 2026 zijn juist meer steenkolen en aardgas verbruikt, waarmee de elektriciteitssector hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de hogere uitstoot.

Landbouw

Enkel in de landbouw en mobiliteitssector nam de uitstoot af. De uitstoot van vervoer nam van alle sectoren het meest af. In april, mei en juni stootte de mobiliteitssector bijna 10 procent minder broeikasgassen uit. Volgens het statistiekbureau komt deze daling vooral doordat er in Duitsland een korting op de accijns was ter compensatie voor de gestegen dieselprijzen. Daardoor was het voor internationaal vrachtvervoer aantrekkelijker om over de grens in Duitsland te tanken. De uitstoot die hierbij hoort, wordt volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties bij Duitsland gerekend.

Eerder dit jaar meldde het CBS dat er in heel 2025 iets meer broeikasgassen waren uitgestoten dan het jaar ervoor, 145,6 megaton in totaal. Het klimaatdoel van 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakte daarmee verder uit zicht.