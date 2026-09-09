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Rabo verwacht stijging huizenprijzen ondanks afkoeling markt

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 8:32
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 8:53
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De huizenprijzen in Nederland gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog, ondanks een afkoeling van de huizenmarkt door meer aanbod. Dat verwachten economen van Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van het land. In het vorige kwartaalbericht gingen ze voor de rest van dit jaar nog uit van stagnerende huizenprijzen.
De Nederlandse koopwoningmarkt is volgens de Rabo-economen echter opvallend robuust gebleven, ondanks het conflict in het Midden-Oosten, hogere rentes en economische onzekerheid. Er zijn veel woningverkopen en de huizenprijzen blijven stijgen. Wel zwakt de prijsgroei al enige tijd af. Dit komt vooral door het extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpondgolf.
Met name door loongroei en schaarste stijgen de huizenprijzen in 2026 volgens de Rabo-economen naar verwachting gemiddeld met 4,2 procent. Voor volgend jaar wordt een huizenprijsstijging van 3,2 procent voorzien.
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