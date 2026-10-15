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IGJ: nog meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) scherpt het eigen advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg aan. De inspectie vindt dat werkgevers nog meer moeten doen, omdat juist in de zorg mensen extra kwetsbaar en afhankelijk zijn.
De IGJ merkt dat er steeds meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg en jeugdhulp is. Toch moeten er volgens de inspectie nog meer stappen gezet worden om vooral patiënten beter te beschermen. Zo moeten werkgevers "echt werk maken van vroeg signaleren en voorkomen". Het onderwerp mag geen taboe zijn, aldus de IGJ.
Ook moet de drempel voor melders laag liggen en moet er een duidelijke interne procedure zijn bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers worden opgeroepen zelf een tuchtklacht in te dienen tegen zorgverleners die over de grens gaan en moeten niet wachten tot een patiënt dat doet. Aangifte bij de politie moet ook vaker serieus overwogen worden.
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