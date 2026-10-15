De groene gaaskorf staat weer op de hoek van je straat en je tuin ligt vol blad. In Breda, Nijmegen, Harderwijk en Den Haag mag dat tuinblad er niet in: daar is de bladkorf voor blad van gemeentebomen of van de stoep. Doe je het toch, dan kan de gemeente de korf weghalen. In Amersfoort, Bunnik en Uitgeest mag je eigen blad er wel in.

Waarom de korf er staat

Een bladkorf is een dienst van de gemeente voor straten met veel bomen van de gemeente. Nijmegen zet ze alleen neer in straten met gemeentebomen van meer dan 12 meter hoog die voor overlast zorgen, schrijft afvalbedrijf Dar, dat de korven daar plaatst. De gemeente betaalt het legen. Het blad van je eigen boom is tuinafval, en dat hoort in de gft-container.

Hier mag je eigen blad er niet in

Breda: de korven zijn voor blad van gemeentelijke bomen. Blad uit je eigen tuin gaat in de gft+e-container, en niet in vuilniszakken.

de korven zijn voor blad van gemeentelijke bomen. Blad uit je eigen tuin gaat in de gft+e-container, en niet in vuilniszakken. Nijmegen: alleen blad van gemeentelijke bomen, ook als dat in je tuin is gewaaid. Snoeiafval en gft horen er niet in.

alleen blad van gemeentelijke bomen, ook als dat in je tuin is gewaaid. Snoeiafval en gft horen er niet in. Harderwijk: “Het bladafval mag alléén afkomstig zijn van gemeentebomen,” schrijft de gemeente op 23 september. En: “Uw eigen tuinafval hoort niet thuis in de bladkorven.”

“Het bladafval mag alléén afkomstig zijn van gemeentebomen,” schrijft de gemeente op 23 september. En: “Uw eigen tuinafval hoort niet thuis in de bladkorven.” Den Haag: “De bladkorf is alleen voor bladafval van uw eigen stoep of straat.” De korven staan alleen in de stadsdelen Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg, en alleen als bewoners er een aanvragen.

Let op het verschil. In Nijmegen mag blad van een gemeenteboom dat in je voortuin ligt dus wel in de korf. Bepalend is van wie de boom is.

Hier mag het wel

Amersfoort: “Bladeren mogen altijd in je gft-container. Wordt het teveel, dan kun je de bladeren ook in een bladkorf doen.”

“Bladeren mogen altijd in je gft-container. Wordt het teveel, dan kun je de bladeren ook in een bladkorf doen.” Bunnik: “Bladafval uit eigen tuin en bladeren van omliggende bomen kunt u in de bladkorven plaatsen.”

“Bladafval uit eigen tuin en bladeren van omliggende bomen kunt u in de bladkorven plaatsen.” Wijk bij Duurstede: “Naast gemeentelijk blad mag u er ook ook het blad uit uw eigen tuin in doen.”

“Naast gemeentelijk blad mag u er ook ook het blad uit uw eigen tuin in doen.” Uitgeest: bewoners mogen bladeren van de straat en uit hun eigen tuin in de korven gooien, meldt de gemeente op 5 oktober.

Tilburg en Eindhoven schrijven alleen dat er “alleen bladeren” in mogen. Over blad uit je tuin zeggen ze niets. Twijfel je, bel dan 14 + het netnummer van je gemeente.

Takken in de korf? Dan verdwijnt hij

Overal geldt dat takken, snoeiafval, grond en ander afval niet in de bladkorf mogen. Breda haalt een korf definitief weg als hij vol takken of ander afval zit dan blad van gemeentebomen. Een vermiste korf komt niet terug, en een korf die weinig wordt gebruikt, staat er het jaar erna niet meer. Ook Nijmegen en Uitgeest halen een korf weg die verkeerd wordt gebruikt.

Blad naast een volle korf neemt Breda niet mee. Wacht tot de korf geleegd is; in Breda gebeurt dat elke week.

Zo raak je je eigen tuinblad wel kwijt

Gft-container: bij alle gemeenten hierboven de vaste plek voor tuinblad. Doe het er los in; Breda vraagt uitdrukkelijk om geen vuilniszakken.

bij alle gemeenten hierboven de vaste plek voor tuinblad. Doe het er los in; Breda vraagt uitdrukkelijk om geen vuilniszakken. Milieustraat: in Breda breng je blad gratis naar het milieustation. Harderwijk haalt grof snoei- en takkenhout zes keer per jaar gratis op.

in Breda breng je blad gratis naar het milieustation. Harderwijk haalt grof snoei- en takkenhout zes keer per jaar gratis op. Laten liggen: blad onder struiken en in borders beschermt planten tegen droogte en kou, schrijft Tilburg. Egels overwinteren erin, zegt Amersfoort. Dit droge jaar houdt een laag blad ook vocht in de bodem vast.

blad onder struiken en in borders beschermt planten tegen droogte en kou, schrijft Tilburg. Egels overwinteren erin, zegt Amersfoort. Dit droge jaar houdt een laag blad ook vocht in de bodem vast. Composteren of mulchen: Wijk bij Duurstede raadt een laag van hooguit 10 centimeter rond vaste planten aan, tegen vorst en onkruid. Eiken- en beukenblad composteert slecht, dus dat kun je beter niet op de composthoop gooien.

Haal blad wel van je gazon, je terras en je stoep: op gras gaat het rotten en op tegels wordt het glad. Een hark of bezem volstaat; een bladblazer blaast ook de bovenste laag aarde weg.

Wat je nu kunt doen

Zoek op de site van je gemeente of afvalbedrijf “bladkorf”. Daar staat wat erin mag en tot wanneer de korven staan. In Breda is dat tot uiterlijk half december, in Nijmegen gaan ze vanaf 1 december weg vanwege de jaarwisseling. Mag je tuinblad er niet in, schep het dan los in de gft-container of breng het naar de milieustraat. Ligt er blad van een gemeenteboom in je tuin, dan mag dat in de meeste gemeenten wel in de korf.

De korf is een gratis dienst. Een korf vol snoeihout kan de straat de korf van volgend jaar kosten.

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