IJsbaan Winterswijk na drie uur schaatspret gesloten

WINTERSWIJK (ANP) - De ijsbaan in Winterswijk is zaterdag kort na 11.00 uur dichtgegaan. De baan ging om 08.15 uur open nadat er een ijsvloertje van 5 millimeter was geconstateerd. Het is voor zover bekend de eerste keer deze herfst dat er in Nederland op natuurijs kon worden geschaatst.

De baan werd vanaf vrijdagmiddag besproeid. Het vroor nauwelijks, maar het was toch koud genoeg voor een dunne ijslaag, mede door de witte coating van de baan. Daardoor wordt minder warmte opgenomen.

Volgens voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJsvereniging was het druk op de baan. "Er waren zeker tweehonderd tot driehonderd mensen. En vooral heel veel jonge kinderen." Rond 11.00 uur werd het ijs te slecht en na enkele valpartijtjes ging de baan daarom dicht.

Komende nacht gaat het volgens Spijkstra niet meer hard genoeg vriezen. Er wordt zaterdag niet meer gesproeid en de ijsbaan blijft zondag dan ook dicht.