IJsbanen open voor schaatspret na koude nacht

Op meerdere plekken in Nederland kan maandagochtend vroeg worden geschaatst op opgespoten banen. Schaatsliefhebbers kunnen onder meer terecht op ijsbanen in het Zuid-Hollandse De Lier en bij de Doornse ijsclub in Utrecht.

De schaatsbaan in De Lier in het Westland gaat om 08.30 uur open. De ijsvereniging Hard Gaat-ie was afgelopen nacht in de weer om de ijsvloer te leggen. "En natuurlijk is het ons weer gelukt. Er ligt nu meer ijs op de vloer dan de voorgaande keren", meldt de vereniging op Facebook.

Ook bij de ijsclub in Doorn "ligt een prima ijsvloer voor een morgen schaatsplezier", aldus de club. De ijsbaan gaat om 08.00 uur open "zolang het weer het toelaat, waarschijnlijk tot ongeveer 12.00 uur". Even verderop gaat ook de ijsbaan in Zeist open. "De ijsmeesters hebben gesproken. Tot het laatste moment was het spannend, maar om 08.00 uur gaan we open zolang het ijs het houdt."

Weersvooruitzicht

In Noordwijk (Zuid-Holland) gaat de ijsbaan om 08.30 uur open, tot het moment dat de dooi invalt en de ijskwaliteit het niet meer toelaat. "Geniet van deze misschien, wel laatste, kans deze winter en schaats met zonsopkomst!", zo meldt ijsbaan NIJC Gevers. Ook in het Gelderse Winterswijk staan de seinen op groen. Daar gaat de ijsbaan om 08.30 uur open.

Volgens Weeronline vroor het in de nachtelijke uren overal, op de meeste plekken tussen de 4 en 6 graden onder nul. Ook maandag blijft het koud, rond het middaguur ligt de temperatuur in het noorden nog rond het vriespunt en is het elders ongeveer 1 of 2 graden.