IJsland vervroegt EU-referendum om spanningen noordpoolgebied

REYKJAVIK (ANP/RTR) - IJsland gaat ergens "in de komende maanden" een referendum houden over het hervatten van de toetredingsgesprekken met de Europese Unie, zei premier Kristrún Frostadóttir. Het eiland zou de volksraadpleging eigenlijk pas in 2027 houden, maar volgens internationale media zijn de spanningen in het noordpoolgebied reden om die te vervroegen.

IJsland vroeg in 2009 voor het eerst het EU-lidmaatschap aan. Dat was op het hoogtepunt van de financiële crisis die IJsland zwaar trof. Toen het land daar verrassend snel van herstelde en juist de EU verzeild was geraakt in de eurocrisis, zette de toenmalige regering het toetredingsproces in 2013 stil.

Maar de geopolitieke situatie is weer veranderd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verhoudingen in het Westen op scherp gezet met zijn wens om Groenland in te lijven. Dat zou te maken hebben met de strategische ligging van Groenland in het noordpoolgebied. IJsland heeft in feite diezelfde positie.