Ook CNV ziet niets in motie voor 'verzachten' AOW-ingreep

DEN HAAG (ANP) - Ook CNV zegt fel tegenstander te zijn van de Kamermotie die de door het kabinet beoogde ingrepen in de AOW moet verzachten. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin moet ieder plan om de pensioenleeftijd sneller te laten stijgen van tafel, omdat het om een schending van eerdere afspraken tussen vakbonden, werkgevers en de politiek gaat. Eerder beklaagde FNV zich over die motie.

"Afspraak is afspraak, de koppeling moet blijven zoals we die hebben afgesproken in het pensioenakkoord. De kabinetsplannen over de AOW moeten volledig van tafel", zegt Fortuin, verwijzend naar het akkoord uit 2019 over de overstap naar een nieuw pensioenstelsel.

Het nieuwe kabinet-Jetten wil de AOW-leeftijd met een jaar laten stijgen voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt. Nu stijgt de pensioenleeftijd nog acht maanden per jaar aan extra levensverwachting, een afspraak die onderdeel was van het pensioenakkoord. Eerder op woensdag steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van SGP en de Groep-Markuszower om die ingreep in de AOW te verzachten.