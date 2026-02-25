ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook CNV ziet niets in motie voor 'verzachten' AOW-ingreep

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 18:46
anp250226170 1
DEN HAAG (ANP) - Ook CNV zegt fel tegenstander te zijn van de Kamermotie die de door het kabinet beoogde ingrepen in de AOW moet verzachten. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin moet ieder plan om de pensioenleeftijd sneller te laten stijgen van tafel, omdat het om een schending van eerdere afspraken tussen vakbonden, werkgevers en de politiek gaat. Eerder beklaagde FNV zich over die motie.
"Afspraak is afspraak, de koppeling moet blijven zoals we die hebben afgesproken in het pensioenakkoord. De kabinetsplannen over de AOW moeten volledig van tafel", zegt Fortuin, verwijzend naar het akkoord uit 2019 over de overstap naar een nieuw pensioenstelsel.
Het nieuwe kabinet-Jetten wil de AOW-leeftijd met een jaar laten stijgen voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt. Nu stijgt de pensioenleeftijd nog acht maanden per jaar aan extra levensverwachting, een afspraak die onderdeel was van het pensioenakkoord. Eerder op woensdag steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van SGP en de Groep-Markuszower om die ingreep in de AOW te verzachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

anp250226084 1

Vanaf nu kun je lege flessen en blikjes inleveren bij je buren

Loading