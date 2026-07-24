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Ook laatste feestnacht veiligheidsmaatregelen Hunnerpark Nijmegen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 13:57
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NIJMEGEN (ANP) - Ook de laatste avond en nacht blijven er extra veiligheidsmaatregelen gelden voor Matrixx at the Park in het Nijmeegse Hunnerpark. Dat meldt de gemeente Nijmegen vrijdag. De politie mag daardoor preventief blijven fouilleren. Op donderdagavond werden er negen slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties.
Op woensdag werden, na een aantal geweldsincidenten rond de Vierdaagsefeesten, extra veiligheidsmaatregelen ingesteld voor het feest in het Hunnerpark. Woensdag- en donderdagavond verliepen de feesten rustiger. Wel werden volgens de politie negen slag- en steekwapens ingenomen en de eigenaren aangehouden. Voor de gemeente bevestigen die vondsten de noodzaak om ook tijdens de laatste feestavond preventief te fouilleren.
Het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied van vrijdag 24 juli 18.00 uur tot zaterdag 25 juli 06.00 uur.
Op zaterdagavond vond een ernstige mishandeling plaats tijdens een Vierdaagsefeest in het park. Daarvoor werd een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Dinsdagavond overleed een 18-jarige man na een schietincident op de Graafseweg, die midden door de stad loopt. Daarvoor werd een andere 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Die is inmiddels alweer vrijgelaten en is geen verdachte meer.
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