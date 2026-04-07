IKNL: Kanker bij jongvolwassenen heeft langdurige gevolgen

UTRECHT (ANP) - Er leven bijna 70.000 mensen in Nederland die de afgelopen twintig jaar op jongvolwassen leeftijd te horen kregen dat ze kanker hadden. Zij kampen nog lange tijd met de gevolgen van kanker en de behandeling, zoals vruchtbaarheidsproblemen, verminderd inkomen en impact op relaties. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het aantal mensen in Nederland dat de afgelopen twintig jaar tussen hun 18e en 39e de diagnose kanker kreeg, en nu nog in leven is, steeg van 51.000 in 2009 naar 69.000 aan het begin van 2025. Volgens het IKNL komt de stijging door een grotere overlevingskans vanwege nieuwe behandelingen en een kleine toename van jongvolwassenen bij wie artsen kanker vaststellen.

"Kanker wordt vaak gezien als ziekte van oudere mensen, maar bijna 7 procent van alle mensen die op dit moment met of na kanker leven, kreeg de diagnose al op jongvolwassen leeftijd", zegt Henrike Karim-Kos, onderzoeker bij IKNL. "Jongvolwassenen hebben nog een heel leven voor zich, waardoor de diagnose kanker een langdurige impact kan hebben op hun gezondheid en toekomstperspectief."

In totaal hebben meer dan een miljoen mensen in Nederland de afgelopen twintig jaar te horen gekregen dat ze kanker hebben.