IKNL: minder alcohol voorkomt honderden kankerdiagnoses per jaar

DEN HAAG (ANP) - Als Nederlanders hun alcoholgebruik de komende jaren met twee glazen per week verminderen, kan dat tot 2050 ruim 11.500 kankerdiagnoses voorkomen. Dat heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) berekend. Per jaar komt dat neer op gemiddeld 427 gevallen die kunnen worden afgewend.

Volgens het kenniscentrum vergroot alcohol de kans op minstens zeven soorten kanker, zelfs bij het drinken van beperkte hoeveelheden. Het verminderen van de wekelijkse alcoholinname met twee glazen voorkomt bij mannen met name endeldarm- en dikkedarmkanker en bij vrouwen vooral borstkanker, stelt IKNL.

Volgens cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor uit 2024 drinkt bijna driekwart van de Nederlanders alcohol. Het aantal drinkers neemt de laatste jaren wel licht af. Ook het aantal glazen dat wordt gedronken daalt geleidelijk.

Bij de berekeningen is gekeken hoeveel diagnoses kunnen worden voorkomen als het alcoholgebruik verder daalt, bovenop de dalende trend die al in gang is gezet. Ook is volgens de onderzoekers rekening gehouden met het feit dat het tijd kost om (meer) beleid rondom alcoholpreventie in te voeren en bewustzijn te laten ontstaan. In de berekening is dan ook meegenomen dat pas vanaf 2032 iedereen twee glazen per week minder drinkt. Tot die tijd neemt het alcoholgebruik geleidelijk af.

"Het is onvoldoende bekend dat alcoholgebruik de kans op kanker vergroot, ook al bij kleine hoeveelheden. Wij laten zien dat het minderen met twee glazen alcohol per week al écht een verschil kan maken op het aantal kankerdiagnoses in Nederland", aldus Jelle Evers, onderzoeker en epidemioloog bij IKNL.