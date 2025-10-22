Eerdmans ontkent dat huurders de dupe zijn van plannen JA21

DEN HAAG (ANP) - Volgens Joost Eerdmans zijn huurders niet de dupe van plannen van zijn partij, JA21. "Nee, volgens mij niet. Dus dat kunnen wij direct factchecken", antwoordde Eerdmans toen het NOS Radio 1 Journaal hem dat voorlegde op basis van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB schrijft over JA21: "De betaalbaarheid van woningen neemt sterk af voor huurders, vooral bij lagere inkomens." Dat komt met name door het afschaffen van de huurtoeslag. Ook wil JA21 tijdelijke contracten toestaan waarvoor geen maximale huur geldt. "Aanvangshuren bij private verhuurders zullen hierdoor fors toenemen voor woningen waarbij de maximale huur bindend is."

Eerdmans wees op andere maatregelen die zijn partij neemt om de koopkracht te verbeteren. JA21 wil bijvoorbeeld een tijdelijke heffingskorting voor huurders. "Het bijzondere is dat bij ons juist de smalle beurs er in ieder geval de komende jaren heel goed uitkomt. Daar hebben ze een koopkrachtstijging van 3,7 procent." In de doorrekening staat dat dat 2,7 procent is.

Regels huurprijzen terugdraaien

Het probleem op de huurmarkt is volgens Eerdmans dat verhuurders woningen verkopen. Hij wil regels voor huurprijzen terugdraaien. Verder begon de JA21'er over het opsplitsen van woningen en over hospitaverhuur. "Stimuleer dat. Ik denk dat je dan veel meer doet aan het verlagen van de huren."

Door JA21-maatregelen schuiven woningen terug van de koop- naar de huurmarkt, schrijft het CPB. Al met al blijft het woningaanbod "ongeveer gelijk". De spanning op de woningmarkt neemt iets af omdat de woningvraag daalt door minder migratie.