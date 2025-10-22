ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans ontkent dat huurders de dupe zijn van plannen JA21

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 10:57
anp221025125 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens Joost Eerdmans zijn huurders niet de dupe van plannen van zijn partij, JA21. "Nee, volgens mij niet. Dus dat kunnen wij direct factchecken", antwoordde Eerdmans toen het NOS Radio 1 Journaal hem dat voorlegde op basis van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).
Het CPB schrijft over JA21: "De betaalbaarheid van woningen neemt sterk af voor huurders, vooral bij lagere inkomens." Dat komt met name door het afschaffen van de huurtoeslag. Ook wil JA21 tijdelijke contracten toestaan waarvoor geen maximale huur geldt. "Aanvangshuren bij private verhuurders zullen hierdoor fors toenemen voor woningen waarbij de maximale huur bindend is."
Eerdmans wees op andere maatregelen die zijn partij neemt om de koopkracht te verbeteren. JA21 wil bijvoorbeeld een tijdelijke heffingskorting voor huurders. "Het bijzondere is dat bij ons juist de smalle beurs er in ieder geval de komende jaren heel goed uitkomt. Daar hebben ze een koopkrachtstijging van 3,7 procent." In de doorrekening staat dat dat 2,7 procent is.
Regels huurprijzen terugdraaien
Het probleem op de huurmarkt is volgens Eerdmans dat verhuurders woningen verkopen. Hij wil regels voor huurprijzen terugdraaien. Verder begon de JA21'er over het opsplitsen van woningen en over hospitaverhuur. "Stimuleer dat. Ik denk dat je dan veel meer doet aan het verlagen van de huren."
Door JA21-maatregelen schuiven woningen terug van de koop- naar de huurmarkt, schrijft het CPB. Al met al blijft het woningaanbod "ongeveer gelijk". De spanning op de woningmarkt neemt iets af omdat de woningvraag daalt door minder migratie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Loading