In 2025 keerden 945 Syrische vluchtelingen vrijwillig terug

DEN HAAG (ANP) - Na de val van het Assad-regime zijn vorig jaar 945 Syrische vluchtelingen vanuit Nederland vrijwillig teruggekeerd naar hun moederland, meldt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). Daarnaast is de dienst nog bezig met het vertrek van 440 Syriërs die zich eind 2025 hebben gemeld voor een tijdelijke regeling, waardoor ze extra geld krijgen om ze te helpen met hun terugkeer.

De tegemoetkoming voor terugkerende Syriërs bedroeg tot juni 900 euro per persoon en is daarna verhoogd naar 2800 euro per volwassene en 1650 euro per minderjarig gezinslid. Van half november tot eind december konden Syriërs zich melden voor een verhoogde tegemoetkoming van 5000 euro per volwassene en 2500 euro per minderjarig gezinslid.

In totaal hebben 660 mensen zich gemeld voor deze tijdelijke regeling, waarvan de meeste aanvragen dus nog moeten worden verwerkt.

"Mooi om te zien dat we deze mensen konden ondersteunen bij hun terugkeer", reageert demissionair asielminister David van Weel (VVD) op X.