Noorse politie onderzoekt ex-ambassadeur om banden met Epstein

OSLO (ANP) - De Noorse politie is een onderzoek begonnen naar een recent afgetreden ambassadeur om haar banden met de overleden Amerikaanse zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein. De voormalige topdiplomaat in Jordanië en Irak, Mona Juul, wordt beschuldigd van ernstige corruptie. Tegen haar man is een crimineel onderzoek geopend voor medeplichtigheid, melden Noorse media zoals omroep NRK.

Epstein was onder meer betrokken bij het onder druk zetten van een Noorse reder om een ​​appartement onder de marktprijs aan het echtpaar te verkopen. Het stel speelde een grote rol bij geheim overleg tussen Israël en de Palestijnen, dat in de jaren negentig leidde tot de Oslo-akkoorden. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde Juuls contact met de veroordeelde misbruiker Epstein een ernstige inschattingsfout.

Juul is, net als kroonprinses Mette-Marit en oud-premier Thorbjørn Jagland, een van de bekende Noren die voorkomt in het Epstein-dossier. Tegen Jagland loopt ook een onderzoek.