In Duitsland steeds meer vraag naar vuurwerk, ondanks kritiek

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 9:23
BERLIJN (ANP/DPA) - De vraag naar vuurwerk voor oudejaarsavond in Duitsland stijgt. Ondanks de toenemende kritiek op de sector en oproepen tot strengere beperkingen zien vuurwerkfabrikanten en de branchevereniging het aanbod groeien.
Vuurwerk mag in Duitsland worden verkocht van 29 tot en met 31 december. Het overgrote deel van het vuurwerk komt uit China.
Rond de vorige jaarwisseling vielen in Duitsland vijf doden door vuurwerk. Oudejaarsfeesten in grote steden worden vaak vergeleken met scènes uit oorlogsgebieden. Politiebond GdP waarschuwt dat politieagenten steeds vaker met vuurwerk worden aangevallen. Ook milieu- en dierenorganisaties hebben veel kritiek op de traditie. De critici kijken met belangstelling naar Nederland, waar vanaf volgend jaar een landelijk verbod op consumentenvuurwerk geldt.
De brancheorganisatie verdedigt de traditie en stelt dat de problemen worden veroorzaakt door "slechts een klein aantal onruststokers en relschoppers in een paar grote steden".
