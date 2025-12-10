In hoger beroep andere straffen voor racistische projecties

DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen en deels voorwaardelijke celstraffen voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. De twee kregen begin dit jaar allebei zes maanden onvoorwaardelijk opgelegd door de rechtbank.

John A. (27) uit Zwijndrecht is door het hof ook schuldig bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven in februari 2023. Daniil S. (37) uit Landgraaf wordt hiervan vrijgesproken omdat zijn strafbare betrokkenheid hierbij volgens het hof niet is komen vast te staan. A. werd ook verdacht van het projecteren van racistische leuzen op het stadhuis van Alkmaar in januari 2023, maar het hof acht die projectie niet strafbaar.

Het hof legt A. een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. S. krijgt vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur.