ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In hoger beroep andere straffen voor racistische projecties

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 14:54
anp101225139 1
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen en deels voorwaardelijke celstraffen voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023. De twee kregen begin dit jaar allebei zes maanden onvoorwaardelijk opgelegd door de rechtbank.
John A. (27) uit Zwijndrecht is door het hof ook schuldig bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven in februari 2023. Daniil S. (37) uit Landgraaf wordt hiervan vrijgesproken omdat zijn strafbare betrokkenheid hierbij volgens het hof niet is komen vast te staan. A. werd ook verdacht van het projecteren van racistische leuzen op het stadhuis van Alkmaar in januari 2023, maar het hof acht die projectie niet strafbaar.
Het hof legt A. een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. S. krijgt vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

0x0

Zilver wint van goud

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

Loading