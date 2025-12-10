ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In de monogamie‑ranglijst staan we naast stokstaartjes en bevers – maar niet bovenaan

Wetenschap
door Désirée du Roy
woensdag, 10 december 2025 om 14:36
bijgewerkt om woensdag, 10 december 2025 om 14:45
gandr-collage
Menselijke liefde is rommelig, maar in de wereld van de zoogdieren zijn we verrassend degelijk. Uit nieuw onderzoek van de University of Cambridge blijkt dat mensen, gemeten naar het aandeel volle in plaats van halfbroers en -zussen, in de “premier league” van monogame zoogdieren zitten – ergens tussen stokstaartjes en bevers in. Toch houden sommige andere monogame soorten zich nóg strenger aan het één-op-één‑principe dan wij.
Wereldwijd zijn maar zo’n 3 tot 5 procent van alle zoogdiersoorten sociaal monogaam, met vaste paren die over meerdere seizoenen samenblijven. In de nieuwe “monogamie‑ranglijst” scoort de bever een volle‑broers‑en‑zussen‑ratio van ongeveer 73 procent, terwijl mensen daar net onder zitten. Helemaal bovenaan staat de Californische hertmuis, die vrijwel levenslang in koppels leeft en genetisch bijna perfect monogaam is.
Bij mensen is het beeld dubbel. Enerzijds laten genetische studies in westerse populaties zien dat non‑paternity rates – kinderen die niet van de sociale vader zijn – gemiddeld rond de 1 à 2 procent liggen, relatief laag vergeleken met andere sociaal monogame zoogdieren. Anderzijds zijn er populaties gevonden met extreem hoge percentages buitenechtelijke vaderschap, wat meer lijkt op vogelkolonies met veel zogenaamde “extra-pair copulations”. Biologen zien vreemdgaan dan ook niet alleen als morele misser, maar soms als strategie om genetische variatie in het nageslacht te vergroten, zeker in ongunstige omstandigheden.
IMG_B470722DD7B1-1
Clara Janssen
Dat mensen “in theorie” monogaam zijn, betekent dus vooral dat onze dominante sociale norm koppels is, niet dat iedereen zich eraan houdt. De genetica legt bloot wat iedereen in stilte al wist: de meeste mensen spelen het bever‑spel, maar een minderheid kiest soms toch voor de hertmuis‑vrije interpretatie van trouw.

Lees ook

"Niet monogaam zijn wordt echt een beetje hip""Niet monogaam zijn wordt echt een beetje hip"
Waarom mensen écht monogaam zijn gewordenWaarom mensen écht monogaam zijn geworden
Marco Borsato heeft gelijk: de mens is van nature niet monogaamMarco Borsato heeft gelijk: de mens is van nature niet monogaam
Zijn we nog steeds monogaam? En 5 andere vragen om aan je partner te stellenZijn we nog steeds monogaam? En 5 andere vragen om aan je partner te stellen
loading

POPULAIR NIEUWS

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

0x0

Zilver wint van goud

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

Loading