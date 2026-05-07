In hoger beroep lagere straf voor moorden McDonald's in Zwolle

ARNHEM (ANP) - De 36-jarige Veysel Ü. heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan bij de rechtbank voor de moord op twee broers in de McDonald's in Zwolle. Het gerechtshof in Arnhem legde hem donderdag 26,5 jaar cel op; de rechtbank kwam eerder tot dertig jaar. Reden voor de lagere straf is de stoornis die de verdachte in detentie heeft opgelopen. Ook de lange duur van de afwikkeling van de strafzaak heeft het hof meegewogen.

Ü. had op 30 maart 2022 een afspraak met de twee slachtoffers, Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar. Na een gesprek van ongeveer een uur schoot hij elf keer op beide mannen. Zij overleden ter plaatse. Veel mensen waren getuige van het geweld. Ü. meldde zich later die avond bij de politie. Hij had een conflict over geld met een familielid van de broers.

Het hof verwierp de verklaring van Ü. dat hij dacht dat een van de slachtoffers een wapen wilde trekken en dat hij daarom heeft geschoten. Volgens het hof heeft de verdachte geen openheid van zaken gegeven.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep dertig jaar cel geëist.