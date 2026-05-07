Jill Helena wil uitspraak Ali B in rust verwerken

AMSTERDAM (ANP) - Jill Helena, een van de slachtoffers in de zedenzaak tegen Ali B, wil de uitspraak van het gerechtshof in rust verwerken. Advocaat Sébas Diekstra, die Helena in de zaak bijstaat, laat weten dat de zangeres ervoor heeft gekozen geen interviews of andere mediaoptredens te geven.

"Voor mij is pijnlijk duidelijk geworden wat zo'n langdurig proces met iemand als mens doet. De stress, de onzekerheid en de voortdurende spanning hebben veel invloed gehad op mijn leven, zowel privé als professioneel", laat ze in een verklaring weten. "Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat er opnieuw erkenning is geweest voor mijn verhaal en ervaring. Dat betekent veel voor mij."

Volgens de zangeres hebben de afgelopen jaren laten zien dat "spreken soms ook een prijs heeft". "Ik hoop dat er, los van alle meningen en discussies, ook oog blijft voor de menselijke kant van dit soort processen. Voor nu kies ik ervoor om dit moment in rust te verwerken."

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde Ali B donderdag tot een celstraf van drie jaar. Het hof achtte de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo in 2018 bewezen, net als de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko. Het hof sprak Ali B vrij van de aanranding van Helena.