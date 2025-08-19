AEX-index licht omhoog na overleg Trump en Zelensky

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omhoog. Beleggers reageerden op de verdere ontwikkelingen rond Oekraïne, na het overleg tussen president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zeven Europese leiders. De betrokkenen spraken na afloop van een "productief" gesprek en Trump verklaarde voorbereidingen te treffen voor een ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin. Volgens de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zou die ontmoeting binnen twee weken plaats moeten vinden.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 899,69 punten. Maandag ging de AEX ook licht omhoog in afwachting van de ontmoeting tussen Trump en Zelensky. De MidKap klom dinsdag ook 0,3 procent, tot 928,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 procent.