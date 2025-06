Verdachten ontkennen brandstichting in Arnhem

ARNHEM (ANP) - De advocaten van de drie verdachten van brandstichting in de Arnhemse binnenstad hebben de rechtbank dinsdag gevraagd hun voorarrest op te heffen of te schorsen. De verdachten ontkennen de brand te hebben gesticht of beschuldigen elkaar.

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart werden tien panden verwoest. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drie verdachten brand gesticht in een container met papier en karton die in een smalle steeg stond. Het vuur sloeg over naar de panden.

Mark V. (31), Ricky N. (42) en Koert H. (57) waren 's nachts op weg naar de avondwinkel toen ze de container tegenkwamen. Op camerabeelden zou te horen zijn dat H. tegen de medeverdachten zegt: "Hee, laten we dat ding in de fik steken", waarop N. zou hebben geantwoord: "Kan je wel doen". N. vertelde de rechters dat hij het voorstel van H. niet serieus nam. Bij hun vertrek was er nog geen rookontwikkeling te zien, benadrukte de advocaat van V. tijdens de eerste inleidende zitting.