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IND blij dat dwangsommen asielzoekers verleden tijd zijn

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is blij dat asielzoekers die al te lang wachten op een besluit over hun verblijfsstatus geen dwangsommen meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van asielminister Bart van den Brink.
"De dwangsommen werden ooit ingevoerd als stimulans om de IND sneller te laten beslissen op zaken. Maar in de praktijk leveren ze vooral extra werkdruk, hoge kosten en onnodige werklast op. Terwijl het doel, sneller beslissen, niet werd bereikt", stelt Rhodia Maas, directeur-generaal van de IND. "Te veel mensen moeten te lang wachten op een beslissing en leven langdurig in onzekerheid. Zij hebben recht op een tijdige behandeling door de IND. Maar hoe gek het misschien ook klinkt, dwangsomprocedures helpen daar niet bij."
De IND betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
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