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Zelensky wil snel nieuw overleg met Amerikaanse gezanten

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil in de komende dagen nieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. "Ons team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke volgende ontmoetingen en verdere gesprekken", aldus Zelensky in een videoboodschap.
Hij stelt dat vanuit Oekraïne altijd sprake is van een "constructieve aanpak". Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kyiv werd toen verrast door het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
Zelensky gaf aanvankelijk aan dat Oekraïne verrast was door het aangekondigde bestand, maar er zich wel aan te willen houden. Hij herhaalde dinsdag dat "Rusland ook deel moet uitmaken van dit akkoord".
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