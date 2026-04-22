IND en OM willen schijnerkenningen bij rechter ongedaan maken

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 15:30
DEN HAAG (ANP) - Een standaardverzoek bij de rechter om de zogeheten schijnerkenning van een kind ongedaan te maken, wordt in april getest. De Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie dienen deze maand drie van die verzoeken in bij een civiele rechter om te zien of ze standhouden.
Een schijnerkenning betekent dat iemand een kind erkent om daardoor een verblijfsstatus, nationaliteit of andere voordelen te kunnen krijgen. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie wil dat steviger gaan aanpakken, omdat het aantal schijnerkenningen volgens hem groeit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het in 2024 ongeveer 250 waren en vorig jaar zo'n 410.
De CDA-minister schrijft verder dat hij wil dat gemeenten beter worden geholpen bij het beoordelen van de erkenningsaanvragen. Hij kijkt daarvoor naar België, waar het lastiger is om een aanvraag te doen. In Nederland kan dat in iedere gemeente, ook als de aanvrager of het kind er niet woont. Na afwijzing in een gemeente kan de aanvraag ergens anders opnieuw worden gedaan.
