ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland wil sterkste krijgsmacht van Europa

Samenleving
door Redactie
woensdag, 22 april 2026 om 15:34
bijgewerkt om woensdag, 22 april 2026 om 15:37
anp220426141 1
Duitsland heeft plannen uitgestippeld om binnen dertien jaar het militair sterkste land van Europa te worden. De Europese grootmacht zet daarvoor onder meer in op langeafstandswapens, luchtverdediging, drones en kunstmatige intelligentie, staat in zijn nieuwe militaire strategie.
De Bundeswehr moet groeien naar 460.000 mensen, onder wie 200.000 reservisten, luidt het in de strategie. Hoge militairen dringen de laatste tijd aan op een groter aantal, maar defensieminister Boris Pistorius houdt het bij deze bekende streefcijfers. De Duitse strijdkrachten moeten verder automatiseren en zich ontdoen van bureaucratische rompslomp. Ook daarbij kan AI helpen, hoopt Pistorius.
De belangrijkste dreiging voor Duitsland is nog altijd Rusland, stelt de strategie. Duitsland moet in dat licht zelf sterker worden om zijn rol als zwaargewicht binnen de Europese Unie en de NAVO te vervullen. Berlijn bezuinigde jarenlang op defensie, maar herbewapent zich inmiddels snel.
loading

POPULAIR NIEUWS

106381071 l normal none

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

221737927_m

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

generated-image

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

king-active-king-active-20-capsules

Nep-viagra pillen die te goed werken: je erectie stopt niet meer

generated-image (6)

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

ANP-555743918

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

Loading