Duitsland wil sterkste krijgsmacht van Europa

Duitsland heeft plannen uitgestippeld om binnen dertien jaar het militair sterkste land van Europa te worden. De Europese grootmacht zet daarvoor onder meer in op langeafstandswapens, luchtverdediging, drones en kunstmatige intelligentie, staat in zijn nieuwe militaire strategie.

De Bundeswehr moet groeien naar 460.000 mensen, onder wie 200.000 reservisten, luidt het in de strategie. Hoge militairen dringen de laatste tijd aan op een groter aantal, maar defensieminister Boris Pistorius houdt het bij deze bekende streefcijfers. De Duitse strijdkrachten moeten verder automatiseren en zich ontdoen van bureaucratische rompslomp. Ook daarbij kan AI helpen, hoopt Pistorius.

De belangrijkste dreiging voor Duitsland is nog altijd Rusland, stelt de strategie. Duitsland moet in dat licht zelf sterker worden om zijn rol als zwaargewicht binnen de Europese Unie en de NAVO te vervullen. Berlijn bezuinigde jarenlang op defensie, maar herbewapent zich inmiddels snel.