Opnieuw celstraffen opgelegd voor de rellen op het Malieveld

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 15:27
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen voor betrokkenheid bij de ernstige rellen op het Malieveld in september vorig jaar. De mannen hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Een van hen was betrokken bij het omverwerpen van een in brand gestoken politieauto, meldt het Openbaar Ministerie.
De man die de auto omvergooide, is een 23-jarige man uit Oss. De rechter heeft hem een celstraf van drie maanden opgelegd, waarvan een maand voorwaardelijk.
De andere twee veroordeelden zijn een 51-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Rucphen. De Rotterdammer gooide voorwerpen naar de politie en kreeg hiervoor een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De man uit Rucphen gooide stenen naar de politie en naar het D66-kantoor en een pand op het Plein. Ook vernielde hij het toegangshek tot het bouwterrein rond het Binnenhof. Hij werd veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.
