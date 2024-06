IND gaat weer beslissen over asielprocedures Palestijnen

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat asielzaken van mensen uit de Palestijnse gebieden weer oppakken, meldt de dienst in een persbericht. Eerder was die behandeling tijdelijk gestopt, omdat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vond dat de situatie in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever te onzeker was.

Maar de Raad van State oordeelde in april dat Van der Burg een deel van het besluit niet goed genoeg had onderbouwd. Door de stop konden Palestijnse asielzoekers niet worden uitgezet, maar kregen zij ook geen duidelijkheid of zij de vluchtelingenstatus zouden krijgen. Nu gaat de IND iedere zaak individueel beoordelen.

Van uitzet naar Gaza zal alsnog geen sprake zijn gezien de zeer onveilige situatie daar, aldus de IND. Vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen UNRWA kan daar vanwege de oorlog met Israël geen bescherming bieden. Mogelijk kan dit op de Westelijke Jordaanoever nog wel. De IND zal dus per geval kijken wat mogelijk is.