DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag een deel van het tweestatusstelsel voor asielzoekers later invoeren. Dat schrijft minister Mona Keijzer voor Asiel en Migratie (BBB) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze komt hiermee met name het CDA tegemoet, dat kritiek had op het moment waarop de wet in werking zou treden. Of de wet wordt aangenomen, is nog onzeker.