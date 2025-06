Kabinet houdt ontmoedigingsbeleid nederzettingen tegen het licht

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat het beleid dat de handel met Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever moet ontmoedigen "tegen het licht houden". Staatssecretaris Hanneke Boerma (Buitenlandse Handel, NSC) wil het "actiever formuleren" gezien de ernstige situatie in de bezette gebieden, zei ze maandag in een debat in de Tweede Kamer.

De nieuwe bewindsvrouw werd nog niet erg concreet. Over een paar weken zal ze duidelijk maken hoe de aanpassing eruitziet. Er zal onder meer gekeken worden naar teksten die op de website staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Israël, verwacht Boerma.

Het Nederlandse beleid is er al vele jaren op gericht om Nederlandse bedrijven te ontmoedigen om in de illegale nederzettingen te investeren. Dat vindt het kabinet onwenselijk. Het is bedrijven echter niet verboden. De nederzettingen zijn volgens het kabinet in strijd met het internationaal recht.

DENK

De staatssecretaris reageerde op vragen van Stephan van Baarle van DENK. Hij vindt de "aanscherping" van het beleid positief als die er komt. Hij wil ook dat het kabinet gaat kijken of het bevorderen van de handel met Israël nog wel gepast is. Daar voelt het kabinet niets voor.

De situatie op de Westelijke Jordaanoever verslechtert steeds verder door Israëlisch militair optreden, maar ook door het gedrag van kolonisten. De Europese Unie heeft al twee keer sancties ingesteld tegen gewelddadige kolonisten.