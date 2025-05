India meldt Pakistaanse raket- en droneaanval in Indiaas Kasjmir

NEW DELHI (ANP/DPA) - Pakistan heeft verschillende militaire installaties aangevallen met raketten en drones in het door India gecontroleerde deel van Kasjmir, meldde de Indiase regering donderdag. Een militair station nabij de grens in de Indiase staat Punjab was ook doelwit van de luchtaanvallen, aldus het Indiase leger op X. Pakistan heeft de aanvallen niet bevestigd.

Volgens Indiase media veroorzaakten luide explosies in Jammu en Kasjmir donderdagavond laat paniek onder de lokale bevolking. Er klonken luchtalarmen. De krant India Today meldde dat een drone de luchthaven van Jammu had geraakt, waar een luchtmachtbasis is gevestigd. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

De spanningen tussen de twee kernmachten zijn aanzienlijk toegenomen sinds een terroristische aanslag in Jammu en Kasjmir op 22 april, waarbij 26 mensen omkwamen. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid bij de aanslag. Islamabad ontkent dit.