ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Indiase hoofdstad afgegrendeld in aanloop naar jongerenprotest

Samenleving
door anp
anp101026053 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW DELHI (ANP/RTR) - De politie heeft de Indiase hoofdstad New Delhi afgegrendeld in aanloop naar een jongerenprotest over aanpassingen aan de lijsten met kiesgerechtigden. Metrostations zijn gesloten, mobiel internet is opgeschort en agenten zoeken naar demonstranten in bussen die worden tegengehouden bij toegangspunten tot de stad.
Jongeren willen in New Delhi het vertrek eisen van verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur omdat zeker 130 miljoen namen van de kiezerslijsten zijn gehaald. De autoriteiten zeggen dat wordt gekeken of kiezers bijvoorbeeld dubbel op lijsten staan of zijn overleden, maar volgens critici worden ook namen geschrapt van personen die wel stemgerechtigd zijn.
Dat leidt tot een gespannen sfeer in New Delhi. Er patrouilleren duizenden leden van de ordediensten en op beelden is te zien dat betogers worden afgevoerd. Daarnaast zou oprichter Abhijeet Dipke van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren, zijn aangehouden op het vliegveld.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-09 om 15.57.57

Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

woonkamer_thermostaat_plaid_AI

We verwarmden alleen de woonkamer — dit scheelde het op de energierekening

generated-image (16)

Gekrabbel in je plafond? Zo herken je de ongenode gast — en wat je eraan mag doen

254230391_m

Diëtist legt uit: zo krijg je met voeding je cholesterol en bloeddruk omlaag

download (2)

Lekkerdere stamppot met deze simpele kooktruc — maar let op het zout

michelin-restaurant-meest-goedkoop-nederland-sterrenrestaurant

Voor €39 eten als een vorst? Dit zijn de 10 goedkoopste Michelin-restaurants in Nederland

Loading